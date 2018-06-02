أكد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر اليوم (السبت)، تواكب مرحلة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في عهده الزاهر ورؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعد امتداداً للعناية والرعاية الكبيرة التي تحظى بها الأماكن المقدسة، والتي تهدف إلى توفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.ونوه الدكتور المرزوقي باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، مثمناً حرصه على أن يستمتع السكان في المملكة بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن.وأوضح مدير الجامعة الإسلامية، أن فصل الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة يضمن تحقيق أداءً أفضل للقطاعين، واللذين يعدان من القطاعات المهمة في رسم الصورة الحضارية والتاريخية والثقافية للبلاد، واستثمارها بشكل أمثل بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.ولفت إلى أن التنظيمات الجديدة للمحميات الملكية تتيح للسكان الاستفادة من المواقع الطبيعية البيئة الفريدة التي تتميز بها البلاد، كما تعد نافذة جديدة للترفيه.وذكر أن الأوامر الملكية تؤكد مجدداً اهتمام القيادة البالغ بالدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة للإسهام في تطوير البلاد في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي في خضم رؤية المملكة 2030 وخطتها للتحول 2020، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.