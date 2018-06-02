قامت وزارة ‏التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية، بالتعاون مع شركة عالمية لتوفير برامج تدريبية كفيلة برفع كفاية اللغة الإنجليزية لمنسوبي وزارة التعليم، وتوفير اختبارات الايتلس والتوفل.وتقدم هذه الدورات الاختبارات من خلال الإنترنت بأسعار حصرية خاصة ضمن برنامج ‏الإنجليزية للجميع.وأهابت الوزارة بجميع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية المسجلين في برنامج نور الاستفادة من هذه المبادرة عبر بوابة عين التعليمية، نظراً لأهمية هذه الحلول التعليمية للراغبين من موظفي الوزارة وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الذين يتطلعون إلى تنمية مهارات وكفاية اللغة الإنجليزية التي يتطلبها سوق العمل.وأوضحت أنه سيكون بمقدورهم الاستفادة ‏من هذه المبادرة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/ 10 /16، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على رفع كفاءة المعلمين والطلاب لتحسين مخرجات التعليم وتحقيق تطلعات المملكة الطموحة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، ونظراً للأثر الإيجابي المتوقع من إتقان المعلمين في كافة التخصصات والطلاب لمهارات اللغة الإنجليزية، وكذلك حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من منسوبيها للاستفادة من البرامج التي تتطلب إتقان المرشح للغة الإنجليزية أو حصوله على ما يثبت كفاءته فيها.