انعقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات التابع لجامعة الدول العربية أمس (الجمعة)، برعاية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وذلك في بيت نصيف في جدة التاريخية.وكان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى قد قدم عرضاً مرئياً في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد في الشارقة في 19إبريل 2018م، وبناء عليه تقرر انعقاد هذا الاجتماع -الخامس- لمجلس إدارة الاتحاد في جدة في شهر رمضان المبارك.وناقش الاجتماع الخامس، الذي حضره أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد الربيع، والأمين العام للاتحاد محمود الجراح، والمدير الإقليمي لمكتب الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات في الشرق الأوسط سنتل جوبنار، العديد من القضايا أهمها المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير في الشارقة، ومتابعة موضوع خصومات أرض المعارض في الدول العربية، والاطلاع على تحضيرات المؤتمر الأول للمعارض في تونس.كما استعرض مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات المكون من 16 عضواً، تطوير القدرات البشرية في صناعة الفعاليات، وتصورات تنظيم معرض صنع في الوطن العربي، واطلع المجلس على تطورات صناعة الاجتماعات في السعودية.يذكر أن اجتماعات جانبية تمت بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمينها العام لوضع التصورات والخطط المستقبلية لتطوير الاتحاد.من جانبه شدد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية السفير محمد الربيع، في كلمته على هامش الاجتماع على أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره كسفينة نجاة، ومعزز لنمو اقتصادنا العربي، مؤكداً على ضرورة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، وبناء جسور التعاون مع معارض دولية خارجية وتقديم برنامج للاقتصاد العربي.بدوره أبان الأمين العام محمود الجراح أن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في المملكة يأتي انطلاقا من الدور الكبير الذي توليه المملكة لدعم صناعة الاجتماعات وفعاليات الأعمال وتطويرها محليا وعربيا ودوليا، موضحاً أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز العلاقة الإستراتيجية والتشاركية مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من خلال دعم وإقامة العديد من الفعاليات المستقبلية، واستمرار مشاركة الاتحاد في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات.من جهته قدم مدير مكتب الجمعية الدولية للمؤتمرات في الشرق الأوسط سنتل جوبنار، عرضاً مرئياً تضمن تطورات صناعة الاجتماعات العربية، مبينا أن مبادرة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في رعايته لاجتماع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية جديرة بالثناء، والذي ضم مجموعة من منظمي الفعاليات بمهنية عالية.وكان الاجتماع قد أبرز قدرات المملكة في استقطاب اجتماعات الجمعيات الدولية، ووجود الكثير مما يمكن أن تقدمه المملكة من خيارات لإقامة فعاليات الأعمال الدولية فيها، مما يمكن المملكة من توسيع فرصتها الدولية أمام ملاك الاجتماعات والمؤتمرات.كما ساهم الاجتماع الفريد الذي أظهر البنية التحتية للمملكة والتنوع الثقافي المذهل على إظهار أهمية التراث والثقافة المحلية في استقطاب الفعاليات الدولية.وفي ختام الاجتماع رفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعمه ورعايته لاجتماع المجلس في مدينة جدة التاريخية.