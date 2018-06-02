رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور حزمة من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتؤكد حرص القيادة على العناية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما تضمنته هذه الأوامر من تعيين سموه عضواً في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعضواً في مجلس المحميات الملكية، ورئيساً لمجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز.جاء ذلك في برقية رفعها الأمير عبدالله بن بندر لخادم الحرمين الشريفين، وقال إن الأوامر الملكية تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالوطن وأبنائه وحرصه على العناية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار.وسأل الله لخادم الحرمين الشريفين أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.من جهة ثانية رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد، بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة، قائلا في برقية رفعها للأمير محمد بن سلمان: «إن هذه الأوامر الملكية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام والعناية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات لقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة لاهتمامها بتنمية الوطن والمواطن وتحقيق الرؤية الطموحة 2030».ودعا الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الله أن يوفقه في المهام التي أوكلت إليه خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.