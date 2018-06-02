رفع المهندس بدر عبد الله الدلامي خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق.وأعرب عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل العون والسداد على أداء الأمانة، والمساهمة بالارتقاء بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وزارة النقل، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.ودعا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في إكمال مسيرة البناء والتطور للوطن وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.