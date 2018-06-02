رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصدور الأوامر الملكية السامية.وقال: «أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان بصدور الأوامر الملكية السامية، والتي استقبلها أهالي منطقة مكة المكرمة بكل سعادة وترحاب، منها إنشاء هيئة ملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مما يعكس اهتمام وحرص مقامكم الكريم على مواصلة التنمية والتطوير لأقدس البقاع قبلة المسلمين، ومواكبة رؤية المملكة 2030، والتأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة ببلادنا الغالية من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى عهدكم الزاهر الميمون، بما يقدم من خدمات جليلة ومشاريع تنموية لا تتوقف للتيسير على قاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل، مهما كلفت هذه المشاريع خدمة للإسلام والمسلمين، سائلاً الله عز وجل أن يكتب ما تقدمونه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين، وما تقدمونه بصفة خاصة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في موازين أعمالكم، وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار، وأن يحفظها من كل سوء».من جهة ثانية، هنأ الأمير خالد الفيصل، ولي العهد على رئاسته الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قائلا: «ببالغ السرور والترحاب، استقبل أهالي منطقة مكة المكرمة صدور الأوامر الملكية السامية التي تعزز مسيرة التنمية، والنهضة لبلادنا الغالية، وتواكب الرؤية الطموحة 2030، في العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين، ومنها إنشاء هيئة ملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويسعدني ويشرفني تهنئتكم على رئاسة مجلس إدارتها لمواصلة النهج الحكيم للقيادة الرشيدة، واهتمامها وحرصها على خدمة الحرمين الشريفين، وإنجاز كل ما يحقق الراحة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، والرعاية والعناية الخاصة للمشاريع التطويرية والتنموية فيها، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار، وأن يحفظها من كل سوء».