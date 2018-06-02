رفع مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي بتعيينه مديرًا لجامعة حفر الباطن.وأكد الدكتور القحطاني أن هذه الثقة من ولي الأمر بتعيينه مديرًا لجامعة حفر الباطن سيكون له دافعًا قويًّا إلى بذل الجهد مع زملائه للعمل الجاد لتطوير الجامعة، سائلا الله العلي القدير التوفيق والسداد في تقديم كلّ ما من شأنه خدمة الجامعة ومنسوبيها، لتقوم الجامعة بدورها في التعليم والبحث العلمي وخدمة مجتمعها في محافظة حفر الباطن برعاية وتوجيه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.وبين أنّ ما تعيشه بلادنا الغالية من تحول ونماء وتطور ومواكبة التنمية الحديثة في شتى المجالات خصوصاً في منظومة التعليم هي نتاج رعاية وعناية والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة وانطلاقا من برامج التحول الوطني رؤية المملكة الطموحة 2030، لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.