يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد (الأحد) بتوقيت المملكة نظيره منتخب البيرو الغائب عن كأس العالم منذ 36 عامًا، وذلك على ملعب سانك قولين السويسري في ثاني مباراة دولية ودية يجريها منتخبنا ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ، يتبقى بعدها مباراة المنتخب الألماني في ألمانيا في 8 يونيو.وتُعد هذه المواجهه أول مباراة دولية تجمع المنتخبان في تاريخهما الكروي في إطار استعداداتهما للمشاركة في مونديال روسيا، في حين يدخل منتخب البيرو مباراته الودية مع المنتخب السعودي بعد أن لعب مع منتخب اسكتلندا، وينتظر اللعب مع المنتخب السويدي لينطلق بعدها إلى روسيا.ويقع المنتخب السعودي في مجموعة (A) بنهائيات كأس العالم مع منتخبات : روسيا، ومصر، والأورغواي، بينما منتخب البيرو يقع بالمجموعة (C) بجانب منتخبات : أستراليا والدنمارك، وفرنسا .ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز حضوره الخامس في تاريخه الكروي بنهائيات كأس العالم الذي تميز فيه خلال عام 1994م بصعوده إلى دور ال16، في حين يسعى منتخب البيرو إلى أن تكون مشاركته أفضل من مشاركاته الأربع السابقة التي كانت أفضلها عام 1970م، حيث خرج من الدور الربع نهائي.وشارك منتخب البيرو في أول نهائيات كأس عالم لكرة القدم عام 1930م وخرج من الدور الأول، وفِي عام 1934م وانسحب من المشاركة، وكذلك في عام 1970م ووصل إلى الربع النهائي فقط ، وعام 1978م وخرج من الدور الثاني، وكانت آخر بطولة شارك فيها عام 1982م وخرج من الدور الأول.