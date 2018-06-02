أعلن مركز الاعتدال عن فتح باب الترشيح لجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال فينسختها الثانية.وأهاب المركز بالجهات والمؤسسات ترشيح من تراه أهلاً للفوز بالجائزة، ممن عززالاعتدال وتطبيقاته وساهم في نشره في المجتمع.جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم (السبت).ونبعت هذه الجائزة من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ونظريته التي عنوانها «لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي».