أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالقرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (السبت)، مؤكداً أنها تدعم سير عجلة التنمية في مسارها الصحيح نحو مستقبل مشرق مع حلول خطة التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين أن استحداث «الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة» يسهم في تطوير الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة للمصلين والعمار والحجاج.وقال السديس: «إن هذا دليل على أوجه العناية وكريم الرعاية من قيادتنا الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مروراً بأبنائه البررة ملوك هذه البلاد المباركة، وحتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز»، داعياً الله عز وجل أن يبارك في هذه الأوامر الملكية الكريمة، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده الأمين.