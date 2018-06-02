أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن استخدام الأسرّة ذات الدورين سيتم تطبيقه في موسم حج هذا العام على نفس أعداد الحجاج وليس لزيادتها، في خطوة هي الأولى من نوعها في مخيمات مشعر منى، وذلك لتوفير الراحة لضيوف الرحمن وإعطاء الصورة المشرفة لمن يقوم على خدمتهم من مختلف القطاعات.جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس على موقع إحدى المخيمات بمشعر منى، رافقه خلالها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل، بدر وأعضاء مجلس الإدارة.وبيَّن أن تجربة استخدام الأسرّة ذات الدورين التي نفذتها المؤسسة روعي فيها المواصفات الآمنة والمدروسة دراسة جيدة، مما يؤكد حرص الوزارة على سلامة الحجاج وتطبيق المواصفات الخاصة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن وفق الاشتراطات المتخذة لذلك.وأكد الدكتور بنتن، أن مثل هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار استعدادات وزارة الحج والعمرة المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ، وامتداداً لتوجهات القيادة نحو تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن تجربة استخدام الأسرة ذات الدورين تهدف إلى تنظيم المخيمات في مشعر منى والاستفادة من المساحات وتجويد الخدمة المقدمة للحجاج.ونوه وزير الحج والعمرة بفوائد الأسرّة ذات الطابقين في المخيمات من خلال إيجاد ممرات آمنة داخل المخيمات، وتوفير مساحات للصلاة وللاجتماع وتناول الطعام بها داخل المخيمات، وكذلك توفير مواقع تحت الأسرة ليضع الحاج أغراضه الخاصة، وتنظيم وترتيب المخيمات ومداخلها ومخارجها، إلى جانب توفير مكان لاستراحة العاملين والطباخين، وتوفير خدمة للحاج بشكل أفضل علاوة على كونها مطابقة لكود البناء السعودي الحديث.وثمَّن الاستعدادات الكبيرة لمؤسسات الطوافة لخدمة الحجاج هذا العام، ومؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا على تقديم مثل هذه التجربة التي سيتم تعميمها في حال نجاحها على جميع مؤسسات أرباب الطوائف لجميع الحجاج، والتي تصب في صناعة الحج وبما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات والإمكانات للحجاج ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان وراحة واطمئنان.واطلع على برنامج التغذية، حيث سيتم استخدام 15 في المئة من الوجبات المعقمة الجاهزة التي تناسب الحاج في جميع مؤسسات الطوافة، كما اطلع على رفع مستوى جودة المعيشة في المخيمات، موجهاً باتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الغذاء وتقديمه في صوره الصحية التي تحافظ على صلاحيته وملاءمته للحجاج.