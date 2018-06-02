حددت أمانة منطقة نجران يوم الأربعاء القادم موعداً لحضور القرعة العلنية التي ستجرى في مقر الأمانة بحي الفيصلية لتوزيع أراضي المنح الملكية الصادرة بأوامر سامية كريمة لعدد من المواطنين وشهداء الواجب.ودعا أمين منطقة نجران المكلف المهندس، حمد بن حسين عيبان أصحاب المنح الملكية إلى الحضور في الموعد المحدد إنفاذاً للتوجيهات الكريمة الصادرة بهذا الخصوص.وقال المتحدث عبدالله آل فاضل: إن القرعة تخص المشمولين بالمنح الصادرة من المقام السامي وشهداء الواجب، وستجرى إجراءاتها العلنية بمبنى الأمانة بحي الفيصلية، الإدارة العامة للأراضي والممتلكات «إدارة المنح».وأشار إلى أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بالسحب بدلاً عنه مؤكداً أهمية إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو كرت العائلة.