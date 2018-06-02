وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ16 من رمضان 650 وجبة إفطار صائم في مديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، تستهدف 586 نازحًا و 470 مريضًا في مستشفيات المديريتين و20 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.من جهة ثانية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 748 وجبة إفطار صائم في مدينة الضالع ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع تستهدف 193 نازحًا و 555 مريضًا في المستشفيات.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.