تُطلق الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في شوال القادم مشروع إلكتروني لمراقبة المواقع الإلكترونية وضمان خلوها من ترويج المخدرات أو الدعوة لها، حيث أنهت البرنامج التدريبي (التوعية الإلكترونية) لمنسوبي مشروع مركز "نبراس" للتوعية الإلكترونية، وذلك لتهيئتهم لممارسة العمل في المركز.وعُقد البرنامج بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً لمدة 3 أيام متتالية، حيث قدم البرنامج لجنة من المختصين في علوم الوقاية والتقنية وغيرها من العلوم ذات الاختصاص.وشمل البرنامج مجموعة من المحاور بدايةً بالتعريف باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ودورها، ثم كيفية تصميم الخطط التوعوية وكيفية اختيار الحساب الأفضل ومعرفة البرامج التي تقيس أداء ردود الفعل في شبكات التواصل الاجتماعي وتفاصيلها، وطرق التعامل معها من إعداد للمحتوي وآلية النشر، وكذلك عمليات رصد المخدرات وما ينشر عنها أو يروج لها.وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي، أن مركز التوعية الإلكتروني هو المرجع الأول لصناعة المحتوى التوعوي الفكري المؤثر ضد المخدرات، حيث يرصد ويحلل تأثير المخدرات على المجتمع ويستشرف المستقبل للتصدي لها، كما يعمل على تعزيز القيم من خلال صناعة محتوى توعوي حديث يسعى من خلاله إلى بث الرسائل التوعوية في المجتمع والتأثير فيه.وأكد الرميحي، أن المركز سيكون علامة فارقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيفرض السيطرة على المخالفات والجرائم المتعلقة بالمخدرات التي تنشط عبر شبكة الانترنت، وذلك من خلال كشفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وحق من يقف خلفها.وسيعمل المركز على مدار 24 ساعة من خلال ما يقارب 50 موظفاً وموظفة من المؤهلين لإنجاز المهام المناطة بهم.