يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية والإيوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «مكونو» الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارًا مادية جسيمة، حيث وزع المركز مساعدات إيوائية وغذائية لمنطقة ديشاس وأرياف مديرية حديبو استفاد من هذه المساعدات 1200 متضرر.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.