نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يُطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غداً (الأحد)، حملة «تفريج كربة» التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بالمحافظة «تراحم»، وذلك بفندق أصلية.وتستهدف الحملة إطلاق سراح ما يزيد على 100 نزيل ونزيلة موقوفين في قضايا حقوق مالية للغير بإصلاحية محافظة جدة، والسجون الفرعية في كل من محافظات الليث، والقنفذة، ورابغ، والعرضية الشمالية.وثمّن مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، رعاية محافظ جدة لهذه المناسبة، آملاً أن يستفيد من هذه الحملة أكبر عدد من النزلاء والنزيلات الموقوفين في قضايا المطالبات المالية، وعن تقديره البالغ للدور الحيوي والمهم التي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم «تراحم» المساند لجهود المديرية العامة للسجون في تقديم يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم.من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة تراحم بمحافظة جدة صالح التركي، عن شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل وللأمير مشعل بن ماجد على ما تجده لجنة رعاية السجناء بالمحافظة من دعم ومؤازرة لانطلاقة هذه الحملة المباركة التي تسعى فيها اللجنة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون وتفاعل أهل الخير، إلى دعم النزلاء والنزيلات العاجزين عن السداد في قضايا المطالبات المالية، وأن يقضي أكبر عدد منهم ما تبقى من الشهر الكريم مع أهليهم وأسرهم ويشاركوا ذويهم فرحة العيد -بإذن الله-، مثمناً مؤازرة غرفة جدة، وأهل الخير والموسرين من منسوبيها الذين يشاركون اللجنة هذه المهمة الإنسانية.يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم «تراحم»، قد نجحت العام الماضي في إطلاق سراح ما يزيد على 200 نزيل ونزيلة في جدة أوقفوا على ذمة مطالبات مالية عجزوا عن سدادها، وصلت مبالغ السداد عنهم إلى نحو 13 مليون ريال خلال حملة تفريج كربة، ونالت عن ذلك جائزة مكة للتميز في الفرع الإنساني لهذا العام.