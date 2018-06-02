اعتمدت جامعة طيبة عددا من التخصصات في فروعها بالمحافظات وإدراجها ضمن خطط القبول والتسجيل للعام الدراسي القادم 1440/1439 لتتواءم مع حاجات سوق العمل وخطط التنمية في المحافظات.وقال مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني إنه وبناء على توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان وسعيا من الجامعة في تطوير مخرجاتها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وفتح آفاق التعليم لمحافظات المنطقة، التي تصب في انخراط الشباب في سوق العمل السعودي والذي يهدف أمير المنطقة إلى تنويع اقتصادياته فقد أدرجت الجامعة تخصصات نوعية في المحافظات للإسهام في التنمية.وذكر الدكتور السراني أن قائمة التخصصات الأكاديمية التي تم تفعيلها واعتمادها بفروع الجامعة في المحافظات والتي سيتم فتح باب القبول عليها مطلع العام الدراسي القادم 1440/1439 بمشيئة الله هي: تخصص التغذية السريرية للطالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة يبنع، وتخصص الرياضيات بكلية العلوم بينبع بمحافظة بدر، وتخصص إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بينبع بمحافظة بدر، وتخصص إدارة أعمال بكلية دارة الأعمال بالمدينة المنورة بمحافظة مهد الذهب، وتخصص الفندقة والسياحة للطالبات بكلية المجتمع بالعلا بمحافظة العلا.وأضاف الدكتور السراني أن الجامعة تعمل على تطوير خططها الأكاديمية والدراسية وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك لإرفاد سوق العمل بالتخصصات التي تتواكب مع هذه التحولات بمنطقة المدينة المنورة.