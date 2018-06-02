واصلت بلدية محافظة الوجه حملاتها التفتيشية المكثفة «غذاؤكم أمانة»، في أسبوعها الثاني من شهر رمضان المبارك، على محلات بيع الأغذية والمطاعم.حيث تم زيارة 120 محلا، نتج عنها مصادرة 171 كيلوغراماً من المواد والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ثمانية عمال لا يحملون شهادات صحية، وتم تحرير 14 مخالفة.وفي الحملة نفسها، تم إتلاف 35 وعاء من الأواني غير الصالحة للاستعمال.وأوضح مدير الرقابة الصحية ببلدية الوجه عبدالله الكعابنة أن إدارة البيئة والصحة العامة وقسم الرقابة الصحية قاما بتطبيق لائحة الجزاءات بحق جميع المخالفين بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس سلامة البلوي.