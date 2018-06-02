تختتم مساء اليوم (السبت)، دورة سعود جاسم الرمضانية في نسختها الأولى بعد انطلاقها في ثالث أيام شهر رمضان، بحضور نخبة من رياضي المملكة والخليج وأصدقاء المرحوم سعود جاسم على ملعب الصالة المغلقة بنادي القادسية. وتجمع المباراة النهائية فريقا المشوي العنابي، و«آر أيه آر»كما ستصحب المباراة النهائية مباراة استعراضية تجمع إعلاميي المنطقة الشرقية بالنجوم الذي عاصروا الراحل سابقاً، ومن أبرزهم صالح النعيمة وإبراهيم اليوسف، وفهود حمود من الهلال، ويوسف خميس من النصر، وأحمد جميل من الاتحاد، وصالح خليفة، وسعدون حمود من الاتفاق، وحمود سلطان من البحرين، وياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل حالياً، وسعود كريري نجم القادسية والاتحاد والهلال والشباب.من جهته، عبّر شقيق الراحل سعود جاسم رحمه الله، الخبير الرياضي عبدالله جاسم، عن سعادته بالالتفاف الذي صاحب الدورة الرمضانية وتجمع الرعيل الأول كما أن الحضور المشارك في الدورة خفف علينا آلام فقد الفقيد رحمه الله.وقدم جاسم شكره لكل من حضر سواء ضيوف للدورة أو مشجعو الفريق أو اللجان العاملة التي قدمت مجهوداً كبيراً في وقت قياسي جداً بعد إعلان إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل استضافة دورة الفقيد تكريماً له وتخليداً لذكراه.وذكر جاسم أن اللجنة المنظمة المشرفة على الدورة كشفت أن هذه الدورة ستكون بداية لسلسلة دورات قادمة باسم الفقيد رحمه الله.ورصدت اللجنة المنظمة لدورة سعود جاسم جائزة المركز الأول بمبلغ 15 ألف ريال، إضافة إلى الميداليات المذهبة وكأس الدورة، والمركز الثاني مبلغ 7 آلاف ريال والميداليات الفضية، إضافة إلى جوائز أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف الدورة، عبارة عن كأس ومبلغ مالي مقدم من خالد جاسم ووليد جاسم شقيقي المرحوم.