نوه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود، وما حملته من مضامين تهدف إلى تعزيز التنمية، والتطوير المستمر للوزارات والاستفادة من الكفاءات من أبناء هذا الوطن لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية لبلادنا الحبيبة.وأكد أمير منطقة الباحة أن القيادة أخذت على عاتقها العمل على تنمية هذه البلاد في شتى المجالات، مشيراً إلى أن تلك القرارات بإعادة هيكلة وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارتين منفصلتين جاءت لتعزيز الجسور الثقافية والإعلامية والارتقاء بمستوى العمل الإداري.وبين أن إنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد يعد من المشاريع التنموية الهادفة، مشيداً بقرار إنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية واهتمام الدولة بالتراث العريق والتاريخ الأصيل لمملكتنا الغالية.وأفاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بأن القرارات الملكية جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030، لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وضعت إنسان هذه البلاد العزيزة أول اهتماماتها وحرصها لتحقيق الرقي لهذا الوطن وأبنائه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.