رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، مساء أمس (الجمعة)، نهائي بطولة الشبحة الرمضانية، بحضور رئيس بلدية الشبحة، ورئيس مركز شثاث، ورئيس المجلس البلدي، وعدد من الشيوخ والأعيان، وجمهور غفير.وأقيمت المباراة بين فريقي الشهرة والتحدي، وانتهت بنتيجة 5-2 لصالح فريق التحدي، وسلم راعي المباراة كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق الفائز، والميداليات الفضية لفريق الشهرة، وحظيت المباراة بتنافس شريف بين الفريقين، وقاد المباراة الحكم الدولي سلطان الحربي الذي حضر للمرة الأولى في الشبحة، كما كان من بين الحضور مقيم الحكام السابق محمد المرواني للمرة الثانية على التوالي.وقدم رئيس اللجنة السياحية الفرعية بالشبحة محمد الجهني شكره وتقديره لراعي المباراة ولكافة الضيوف وأعضاء اللجنة المنظمة مبديا سعادته بنجاح البطولة.