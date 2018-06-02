أكد استشهاد الممرضة الفدائية رزان أشرف النجار (22 عاما) التي فارقت الحياة إثر إصابتها برصاص إسرائيلي متعمد غاشم خلال إسعافها للمصابين في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب، ومواصلتها وللأسف الشديد الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.وأدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بشدة في بيان لها الصمت الدولي الملفت عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال، حيث أطلقت النار على خمسة مسعفين بينهم المسعفة الشابة النجار -رحمها الله- خلال محاولتهم إسعاف الجرحى، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شاب في مسيرات سلمية يوم الجمعة بينهم 40 بالرصاص الحي، فيما أصيب الباقي بحالات اختناق وإصابات مختلفة نتيجة إطلاق قنابل الغاز، وذلك حسب إحصاءات وتقارير ميدانية مباشرة حصلت عليها الأمانة العامة للمنظمة.واستغربت الأمانة في بيانها استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وجددت دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالتدخل العاجل والتحرك الفوري من أجل ردع سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي لم تحترم الإنسانية والمسعفين والمتطوعين الذين يهبون لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الاعتداءات الجسيمة.وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر بصفتها مظلة لـ21 جمعية ومنظمة وهيئة عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في 21 بلدا عربيا، أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية فضلا عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.وأكدت أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون والذي تنص المادة 20 فيه على: وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.كما تنص المادة 23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.ونددت الأمانة العامة للمنظمة بتلك الانتهاكات في حقوق المدنيين بشكل عام والممارسات الوحشية الهمجية التي أسفرت عن الاعتداءات المتكررة على طواقم ومركبات الجمعية التي تتمثل مهمتها الإنسانية النبيلة في إنقاذ ارواح المدنيين والأبرياء وتقديم الخدمات الاسعافية لهم.وأبدت المنظمة العربية قلقها من تحول تلك الاعتداءات الصارخة إلى وضع يصعب إيقافه في استهدافه للمدانيين الأبرياء في ظل صمت الجهات الدولية المعنية وللأسف مع تفاقم وتكرار استهداف موظفي ومسعفي الجمعية ومتطوعيها الذين يعملون ليل ونهار لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة في ظل هذه الظروف العصيبة ورغم ما يتعرضون له من مخاطر جسيمة.وناشدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر باحترام العمل الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «عضو المنظمة» وضمان سلامة متطوعيها من المسعفين والمسعفون ووصولهم إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والذين هم في أمس الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، كما حمّلت المسؤولية الكاملة في هذا الشأن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يجب ردعها قبل أن تستفحل اعتداءاتها وتجاوزاتها في حق الإنسانية.