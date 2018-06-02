• السيرة الذاتية لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان:- تاريخ الميلاد: 16 / 8 / 1985م.- حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.- حاصل على العديد من الدورات الخارجية.- عضو في مجلس إدارة الهيئة الملكية بالعلا، ومحافظٌ لها.- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.- عمل في القطاع الخاص لعدة سنوات.- رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.- رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك للفنون.• السيرة الذاتية لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ:- تاريخ الميلاد: عام 1378هـ.- حاصل على البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.- عمل وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.- عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم.-عضو في الجمعية الفقهية السعودية.• السيرة الذاتية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ:- حاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.- عمل مستشاراً قي الأمانة العامة للدعوة الإسلامية.- عمل مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين حينًما كان أميراً لمنطقة الرياض.- عمل رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 2012 - 2015م).• السيرة الذاتية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي:- تاريخ الميلاد:1 / 7 / 1387هـ.- حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد البترول والمعادن.- رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.- عضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية.- عضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.- رئيس مجلس إدارة وعضو في مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.• السيرة الذاتية لنائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود:- حاصل على الدكتوراه في تخصص المناهج وطرق التدريس من الولايات المتحدة الأمريكية.- عمل وكيلاً لإمارة منطقة الرياض.- عضو مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.• السيرة الذاتية لنائب مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني:- تاريخ الميلاد: 1372هـ.- حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة إكستر في بريطانيا.- عضو مجلس الشورى.• السيرة الذاتية لرئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان:- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1382هـ.- حاصل على البكالوريوس والماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشَهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية.- عمل عميداً لكلية علوم هندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.- عمل وكيلاً لوزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية.- عمل مديراً مكلفاً لجامعة حائل.- عمل مديراً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.• السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان:- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1382هـ.- حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في التخصص ذاته من جامعة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون لإدارة الأعمال.- النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للمالية والإستراتيجيات والتطوير.- شغل العديد من المناصب الإشرافية والقيادية.- عضو في العديد من اللجان ومجالس العمل في أرامكو السعودية.• السيرة الذاتية لنائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي:- تاريخ الميلاد: 4 / 4 / 1976م.- حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.- المدير التنفيذي لشركة سيسكو بالسعودية.- عمل نائبا للمدير العام لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب.• السيرة الذاتية لنائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم:- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1380هـ- حاصل على البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.- عمل نائبا للرئيس للشراء والإمداد في أرامكو السعودية.- عمل نائباً للرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية.• السيرة الذاتية لمساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي:- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1377هـ- حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو.- نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية.- عمل مديراً عاما للتدريب والتطوير للشؤون العامة في أرامكو السعودية.- عضو في العديد من المجالس والجمعيات.• السيرة الذاتية لنائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي:- تاريخ الميلاد:2 /11 /1390هـ- حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.- عمل وكيلاً لوزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية.- عمل مستشارا لوزير الصحة.- عمل مديراً تنفيذيا لمشروع واسط الغاز - أرامكو السعودية.- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للشّراء الموحد.• السيرة الذاتية لمساعد وزير النقل عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري- تاريخ الميلاد: 29 / 4 / 1396هـ- حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز.- عمل وكيلا لوزارة الصحة للموارد البشرية.- عمل مستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية.- عمل وكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة.• السيرة الذاتية لمساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع بن سعد السلمي- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1379هـ.- حاصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا - هيوود.- أنهى برنامج المدراء التنفيذيين في جامعة أكسفورد في بريطانيا.- حاصل على العديد من الدورات التدريبية والتطويرية في مجالات القيـادة الإستراتيجية والتنفيذية والموارد البشرية.- عمل مساعداً للمدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.- عمل نائباً لرئيس شركة صدارة للبتروكيماويات لقطاع العلاقات الصناعية.• السيرة الذاتية لمدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني:- تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1959م.- حاصل على البكالوريوس في العلوم والتربية من جامعة الملك سعود، والماجستير والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.- عضو في مجلس الشورى.- عمل عميداً لكلية التربية في جامعة الملك فيصل.- عمل مدير المركز البحوث التربوية في جامعة الملك خالد.• السيرة الذاتية للمستشار في رئاسة أمن الدولة أحمد بن محمد بن علي الثقفي- تاريخ الميلاد: 1370هـ- حاصل على البكالوريوس والماجستير في الإدارة المالية وإدارة الأعمال من الولايات المتحدة.- عمل مسؤولاً مالياً عن الاعتمادات المستندية وعقود الإسكان وتأمين الأسلحة الخاصة بوزارة الداخلية.- عمل مديراً عاما للشؤون الفنية بوزارة الداخلية.