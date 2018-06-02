أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت)، اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) للمرة الأولى منذ 13 عاما، بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.وشهدت مراسم الاحتفال عقب أداء السيسي للقسم إطلاق المدفعية المصرية 21 طلقة في الساحة الخارجية لمجلس النواب.وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في أغسطس 2012 ثم أعلن في يوليو 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. انتخب رئيسا في العام التالي.وحصل السيسي على 97% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس، لكن نسبة الإقبال بلغت 41%.ونافس السيسي مرشح وحيد مؤيد له بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.وألقي القبض على أبرز منافسيه وهو قائد عسكري سابق أيضا وتعرض مساعد له للضرب بالقرب من منزله لكن السلطان قالت إن مشكلة مرورية حدثت.وقال السيسي إنه كان يتمنى أن يخوض الانتخابات كثير من المرشحين الآخرين.