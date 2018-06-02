أوضح محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني أن الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية يعمل منذ نحو أسبوع في مركز نبض الحياة لمرضى القلب بالمكلا، أجرى خلاله العديد من العمليات المعقدة والصعبة، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-، ما يدل على أن هذا الكادر يتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية مكنتهم من إجراء العمليات بكل نجاح.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أعتقد أن هذه الزيارة جاءت في وقت مناسب لعمل الخير ومضاعفة الأجور في شهر رمضان المبارك، والناس يتطلعون إلى هذا الفريق، ورغم الأمطار التي كانت تعاني منها البلاد خصوصاً في المكلا إلا أن الفريق أصر أن يأتي ويقوم بعمله الإنساني وكانت نتائج فريق «بلسم 2» رائعة جداً.وأضاف: لقد استطاع فريق «بلسم 2» ومن خلال عمله الإنساني أن ينقذ أرواح الكثير من المواطنين، وأتقدم بخالص شكري إلى كل من دعم وساعد فريق «بلسم 2» في أداء الرسالة الإنسانية.من جانب آخر، بين الرئيس التنفيذي لمنظمة «البلسم» الدولية الدكتور عماد بخاري أن الفريق استطاع عبر رحلة «بلسم 2» إجراء 13 عملية قلب مفتوح و80 عملية قسطرة، وقام الكادر في العيادات الخارجية بالكشف عن حالة ما يقارب 300 مريض من خلال حملة «بلسم 2».يذكر أن منظمة «البلسم» الدولية هي منظمة دولية تقوم بعلاج مرضى القلب في جميع أنحاء العالم.