توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، بقاء الطقس حاراً على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة خصوصاً الأجزاء الجنوبية منها (الليث، القنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، نجران قد تمتد إلى وادي الدواسر.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.