فيما يلي السيرة الذاتية للمهندس خالد بن صالح المديفر الذي صدر فجر اليوم (السبت) أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.يحمل المهندس المديفر دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد، والماجستير في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وشغل المديفر منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذين لشركة التعـدين العربيـة السـعودية «معادن» منذ العام 2011، ويمتلك المهندس المديفر نحو 30 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزيد على 23 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية في قطاع التعدين والصناعة.والتحق بشركة معادن كنائب للرئيس لقطاع الفوسفات وتطوير قطاع الأعمال، قاد خلالهـا مسيرة التطـوير في «معـادن» للمشـاريع العملاقـة لقطاع الفوسفات (شركة معادن الفوسفات) وكذلك تخطيط وتطوير البنى التحتية لمدينة رأس الخير الصناعية.وقد عمل المهندس المديفر، قبل التحاقه بـ«معادن»، رئيساً لشركة «إسمنت القصيم»، ونائبا للرئيس ومديراً عاماً للإدارة المالية في شركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، إحدى شركات «سابك».وشغل المديفر عضوية مجلس إدارة «إسمنت القصيم»، ومجلس إدارة الشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار)، إضافة إلى عضوية بعض اللجان الحكومية، وعضوية مجالس إدارة عدد من الجمعيات الاجتماعية، كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وشركة «معادن»، كما أنه عضو في مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وعضو في مجلس إدارة منظمة الأسمدة العالمية.