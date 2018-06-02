نوّه المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش.وثمّن في تصريح صحفي حرص القيادة الرشيدة على المجتمع وكرامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية منوهًا بالأثر العام للقرار في تحديد التجاوزات وحفظ الخصوصيات، وعلى أهمية القرار في الحد من الأذى وتجاوز الآداب العامة للمجتمع وحماية كرامة الإنسان ونشر ثقافة الاحترام.وفي ختام تصريحه رفع بن شويمي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على متابعتهم وحرصهم على أمور المجتمع كافة وضمان الأمن والآداب وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.