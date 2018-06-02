أعلن الجيش الوطني في اليمن اقترابه من تنفيذ خطة ‏مُحْكَمة لتحرير ‏مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من ‏سيطرة مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏وقال مصدر عسكري يمني:«إن قوات الجيش شنت ‏يومي الخميس ‏والجمعة عمليات تمشيط واسعة لما تبقى ‏من جيوب المليشيا ‏في مديريات التحيتا وبيت الفقيه ‏والحسينية».‏وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة ‏الدفاع اليمنية أن القوات توغلت في عمليات التمشيط ‏في مديرية التحيتا ‏حتى منطقة المدمن ومناطق شرقي ‏الفازة وتقترب من مركز ‏المديرية.‏وأشار المصدر إلى استمرار المعارك الضارية بين ‏قوات الجيش ‏وما تبقى من عناصر المليشيا في مديرية ‏الدريهمي واقتراب ‏القوات من تحرير المديرية بالكامل ‏تمهيدًا للانطلاق صوب ‏مطار الحديدة الذي تفصله عن ‏قوات الجيش بعض الكيلو ‏مترات.‏وفي السياق أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش ‏تساندها ‏مقاومة شعبية من السكان المحليين نجحت في ‏تأمين مساحات ‏واسعة على الخط الساحلي بعد ‏مواجهات عنيفة مع ما تبقى ‏من عناصر المليشيا في ‏بعض الجيوب في تلك المناطق ‏وقطعت كافة خطوط ‏الإمداد.وبموازاة ذلك تعمل فرق هندسية مشتركة من قوات ‏الجيش ‏اليمني، وقوات التحالف العربي على نزع ‏كميات هائلة من ‏الألغام مختلفة الأشكال والأحجام ‏ومتعددة المهام في المناطق ‏المحررة.‏