رفع مساعد وزير الخدمة المدنية محمد طويلع السلمي أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقه الملكية بتعيينه مساعدا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.وقال في تصريح لـ "عكاظ" إن هذه الثقه هي وسام فخر لي بخدمة ديني ومليكي ووطني وأسأل الله العون والسداد في تأدية هذه الأمانه بكل إخلاص وتفاني.يحمل محمد طويلع السلمي مساعد وزير الخدمة المدنية خبرة طويلة في الشركات الكبيره، مثل أرامكو وبترو رابغ والخطوط السعودية. فهو يحمل الماجستير في الإدارة العامة من ولاية كاليفورنيا كما أنه أكمل برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة أكسفورد.ويعمل حاليا نائب لرئيس إدارة الشركات واللوائح في الخطوط السعودية.كما شغل السلمي منصب نائب رئيس الموارد البشرية في بترو رابغ والمدير التنفيذي للموارد البشرية والعلاقات الصناعية في شركات الخليفي ونائب لرئيس العلاقات الصناعية في شركة صدارة الكيماويه والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو السعودية.إضافة إلى عضوية العديد من الشركات المحلية والعالمية، ومنها ساعي لهندسة علوم الطيران وعضو مؤسس للقنصلية الأوروبيه للتخطيط الاستراتيجي وعضو تنفيذي في lftdo، ولجنة التوجيه لمشروع الملك عبدالله للتطوير العلمي إضافة إلى عدد آخر من الشركات والمؤسسات العالمية.