صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة (السبت).ولم يكن الدكتور بندر الرشيد غريباً عن الخبرة الإدارية الكبيرة، إذ عمل الرشيد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء عمله في هيئة الخبراء من عام 2007 إلى 2009، إضافةً إلى خبرته في العمل الاستشاري، إذ عمل مستشارا غير متفرغ للأمير محمد بن سلمان أثناء عمله مستشارا لأمير منطقة الرياض في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١١.والرشيد من مواليد 1395هـ / 1975م حصل على بكالوريوس في القانون ( قسم الأنظمة ) كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام ( 1419 / 1998م ).وماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ( 1423 / 2002 ) ودكتوراه في القانون من جامعة بتسبرج ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان ( خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ) تحت إشراف البروفسور دوقلاس برناسون وفِي الخبرات الوظيفية عين مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015م وأبرز المهام التي كلّف بالعمل بها دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها ، والتقارير السنوية والحسابات الختامية ، والاستراتيجيات ، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر ، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية ، كما يحمل عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء وهي ، لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات1426 / 1427هـ ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية ( 1428هـ ) وشغل أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية ورئيس اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز ، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية ، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير ، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، ومشروع نظام الشركات.كما كلّف الرشيد في إعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء وهو مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا ، وعمل في إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، تحث إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء.وفِي مجال التمثيل الرسمي مثل الرشيد هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ظل نظام القضاء الجديد.كما عمل الرّشيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتولى مهام الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأمنيا للجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و أمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأمين اللجنة الإعلامية العليا.كما شغل سكرتير لجنة "طرح أرامكو" وأمين لجنتها التحضيرية وأمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة ، وعضو لجنتها التحضيرية.وفِي مجال الخبرات والمشاركات المهنية تقلد الرشيد مستشار متعاون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) ، مستشار غير متفرغ - وزارة التجارة والصناعة ( 1429 - 1431هـ ) ، عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة ، عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة ( الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة ( 2009م ) ، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى ، عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.