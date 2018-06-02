رفع الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة.وأبدى الرشيد فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية ستكون بعون الله وقدرته خير حافز له في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.وسأل الدكتور الرشيد في ختام تصريحه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والأمان والتقدم والازدهار.