رفع المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس المحميات الملكية، ورئيساً لمجلس إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومجلس إدارة محمية الإمام تركي بن عبدالله.وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أن خدمة الوطن شرف عظيم، ووسام يعتز به، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.