رفع المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.وسأل الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يعينه على النهوض بقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية وتحقيق الاستفادة القصوى مما تزخر به أرض المملكة من معادن من شأنها أن تحقق صناعة تعدينية متطورة.