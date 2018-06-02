رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للثقافة.سائلاً المولى أن يعينه على القيام بواجبه على أكمل وجه.ودشن وزير الثقافة حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر».وقال في أول تغريدة له «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الملكية الغالية، وأسأل الله أن أوفق لخدمة المملكة وأن أقوم بواجبي على أكمل وجه.»