صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة (السبت). ولم يكن الدكتور بندر الرشيد غريباً عن الخبرة الإدارية الكبيرة، إذ عمل الرشيد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء عمله في هيئة الخبراء من عام 2007 إلى 2009، إضافةً إلى خبرته في العمل الاستشاري، إذ عمل مستشارا غير متفرغ للأمير محمد بن سلمان أثناء عمله مستشارا لأمير منطقة الرياض في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١١.

وكان الرشيد الذي نال الدكتوراه من جامعة بتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساعداً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون مجلس الاقتصادية والتنمية في عام ٢٠١٥.

كما يشغل الرشيد منصب أمين عام اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومنصب أمين عام للجنة متابعة القرارات والتوصيات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.