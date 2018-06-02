بخبرات متراكمة في خفايا وأعباء أعمال القطاع الخاص، ممزوجة بخبرات إدارية إبان فترة رئاسته اللجنة الصناعية بالرياض، تبعها رئاسته للغرفة ذاتها، عقبها مباشرة ترؤسه مجلس إدارة الغرف السعودية، إضافة إلى العديد من المناصب التي تقلدها طوال مسيرته، كعضويته في اللجنة التنفيذية بهيئة المدن الصناعية «مدن»، منحت الثقة الملكية المهندس أحمد الراجحي الكرة في ملعبه بعد قرار تعيينه وزير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وحتى أمس الأول (الخميس) كان الراجحي محاميا عن القطاع الخاص أمام وزارة العمل بصفته الممثل الأول لهذا القطاع في السعودية، ولم يجف قلم الراجحي حتى صدر قرار بتعيينه وزيرا للعمل، ما دعى رجال الأعمال للاستبشار بالثقة الملكية بتعيينه، لمعرفتهم ودرايتهم بكافة العوائق التي تواجه القطاع الخاص.ويبقى السؤال التالي: من سيقود القطاع الخاص في مجلس الغرف وغرفة الرياض بديلا أمام للراجحي الفترة القادمة، وهل ستنتهي معاناة القطاع الخاص مع وزارة العمل؟