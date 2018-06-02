كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم، عن حدوث تسريب في الأنبوب المغذي لخزاناتها داخل حرم شركة مرافق، وهو الخط الذي يضخ 500 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً للمدن الرئيسية في المنطقة الشرقية، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة بشركة مرافق باشرت حادث التسرب ويجري العمل على معالجة الأمر.ودعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، أخذ احتياطاتهم المائية، لوجود تخفيض في حصص ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي هذه المدن والمحافظات، وأنها تبذل كل الجهود لتقليص الفقد واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي للمؤسسة.وأكدت التحلية أنها تثمن تعاون المستفيدين ومباشرة شركة مرافق عمليات الإصلاح، مشيرةً إلى مواصلة التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة حول تنفيذ خطة الطوارئ واستمرارها في ضخ المياه، على أن تتصاعد هذه الكميات تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.