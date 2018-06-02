انطلاقاً من أهمية تطويير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية، وبما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، جاْ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء «مجلس للمحميات الملكية» في الديوان الملكي.وستشكل المحميات الملكية نافذة ترفيهية جديدة للمواطنين والمقيمين، للاستمتاع على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز، لكونها ملكاً عاماً للوطن.وتضمن الأمر الملكي أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.ويأتي الأمر في إطار اهتمام خادم الحرمين بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات.وجاء تحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:1 - تكون محمية «روضة خريم» والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد) بمساحة 11300 كيلو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.2 - تكون «محمية محازة الصيد» محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز) بمساحة 2240 كيو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.3 - تكون محمية «التيسية» والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبدالله) بمساحة 91500 كيلو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.4- تكون محميتا «التنهات، والخفس» والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) بمساحة 15700 كيلو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.5- تكون محميات «الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة» والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى ( محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز ) بمساحة 130700 كيلو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.6 - تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى ( محمية الأمير محمد بن سلمان) بمساحة 16000 كيلو متر مربع، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.وتعكس المكانة الجغرافية لمحمية الأمير محمد بن سلمان أهمية بالغة، على اعتبارها تقع بين ثلاثة مشاريع حيوية كبرى «نيوم، البحر الأحمر، العلا»، وترؤسه لها سيساهم بضمان الحفاظ على تلك المناطق وبيئتها وضمان تطوير تلك المناطق بما يتوافق مع أهداف تلك المشاريع.