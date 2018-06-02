أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (السبت) أمراً ملكي بتعيين، الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير .



ويحمل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني دكتوراه في النقد الأدبي من قسم الدراسات العربية، جامعة أكستر، ببريطانيا والتي حصل عليها في العام 1984م.

وولد المعطاني في مكة المكرمة فيما عمل عضو المجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، و وكيلا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لفترة واحدة وسبق له أن ترأس قسم اللغة العربية لفترتين.

وحمل المعطاني عضوية هيئة تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية و عضوية مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة لمدة سنتين.

وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها عام 1393 هـ، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، شطر جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ثم ماجستير في النقد الأدبي عام 1977 م من نفس الجامعة، ودكتوراه في النقد الأدبي من قسم الدراسات العربية، جامعة أكستر، في بريطانيا (Exter Universty . U.K.) عام 1984 م .

المناصب الأكاديمية وعضوية اللجان سابقاً وحالياً :

عضو مجلس الشورى .



المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة 26/6/1427 هـ ــ 26/3/1431 هـ



عضو المجلس العلمي بجامعة لملك عبدالعزيز .



عضو اللجنة الدائمة للترقيات العلمية بجامعة الملك عبدالعزيز .



وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لفترة واحدة .



رئيس قسم اللغة العربية لفترتين .



رئيس لجنة مناهج اللغة العربية لمتطلبات الجامعة .



رئيس الهيئة الإدارية بجمعية الثقافة والفنون بجدة .



مستشار ثقافي في الملحقية السعودية بلندن 1424 هـ ــ 1426 هـ .



عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية .



عضو لجنة المئوية بالجامعة .



عضو لجنة الرياض عاصمة للثقافة العربية عام 2000 م .



عضو الإصدارة الخاصة بمناسبة مرور عشرين عام على تولي خادم الحرمين الشريفين ــ جامعة الملك عبدالعزيز .

النشاطات العلمية والثقافية :

عضو هيئة تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية .



عضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة لمدة سنتين .



عضو الجمعية المصرية للنقد الأدبي بالقاهرة .



رئيس النشاط الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بجدة .



عضو لجنة تحكيم جائزة أبها لعدة مرات .



عضو لجنة تحكيم جائزة البابطين العالمية للإبداع الشعري لعام 1992 م .



عضو اللجنة الثقافية والإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة .



أستاذ زائر بقسم الدراسات الشرقية بجامعة إنديانا , أمريكا , لعام 1992 م .



أستاذ موفد بقسم الدراسات الشرقية بجامعة واشنطن , سياتل , أمريكا , لعام 1995 م ــ 1996 م .



عضو المجلس التنفيذي لمركز الدراسات الأندلسية وحوار الحضارات بالرباط .



رئيس لجنة تكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله فيصل من قبل دار سعاد الصباح .



مستشار ثقافي في البنك الغسلامي ـ جدة .

المؤتمرات والندوات :

مؤتمر وضع إستراتيجية ثقافية للعالم الإسلامي , اسطنبول 7/6/1410 هـ



ندوة "الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات" الرياض 15 ــ 19/5/1414 هـ



ندوة اللغة العربية والتقنيات المعلوماتية , الدار البيضاء 8 ـ 9/12/1993 م .



ندوة "موسيقى الشعر والأشكال الشعبية" . الرياض 1412 هـ .



ندوة "النقد الأدبي والهوية الإبداعية" . الرياض 141 هـ .



مؤتمر الشعر العربي الأول , فاس , 11 ـ 14/1/1420 هـ .



المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين , مكة المكرمة , 5 ـ 7/8/1419 هـ .



مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام , الرياض 7 ـ 11/10/1419 هـ



ندوة "إستراتيجية الثقافة في دول مجلس التعاون" . الكويت 27 ـ 29/3/2000 م



مؤتمر مناهج توثيق التراث , الإمارات العربية , مارس 2000 م .



ندوة دولية حول : صورة العالم الإسلامي في الإعلام الغربي , منظمة إيسيسكو . الرباط 9 ـ 10/1/2002 م .



ندوة "الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح" الرباط 12 ـ 14/3/200 م



ندوة "الإسلام والغرب" , المعهد العربي العالمي , باريس 20 ـ 23/10/2002 م