أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية (السبت)، إذ اشتملت إلى إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية، إذ أمر بإنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة» وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة، ويعين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً لها، كما أمر بتعديل اسم «وزارة الثقافة والإعلام» ليكون «وزارة الإعلام»، عل أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:• استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.• مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.• يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.ورغبة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهم كل من: أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الحج والعمرة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، والأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي.ونظراً لأهمية تطوير المحميات الطبيعية - باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها - بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء «مجلس للمحميات الملكية» في الديوان الملكي، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.وبشأن إنشاء «مجلس المحميات الملكية» في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر منا، أنمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يُكوّن «مجلس المحميات الملكية» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من: تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة، واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك، فقد صدر أمره بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:• تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى ( محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.• تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.• تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى ( محمية الإمام تركي بن عبدالله )، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.• تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.• تكون محميات ( الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة ) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى ( محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز )، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.• تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.وبناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن (جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على اقتراح ولي العهد إنشاء إدارة باسم ( إدارة مشروع جدة التاريخية ) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، بتعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، إضافةً إلى عضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وتعيين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، ويعين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.وأمر حفظه الله تعين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، والدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.وأمر حفظه الله بتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.وبينما أعفى حفظه الله المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصب، أمر بتعيين بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة.وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.وبينما أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مدير جامعة حفر الباطن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان من منصبه، أمر بتعيين محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديراً لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.كما تم تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة، عيّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.