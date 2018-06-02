بحث الدكتور على الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيره المصري محمد سعفان آليات تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين للقضاء على العقود الوهمية. جاء ذلك على هامش اجتماع مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة. وأكد الوزير حرص السعودية على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين، مشيراً إلى أنه تم إيقاف 38 شركة مخالفة لإلحاق العمالة في العام الماضي، وأنه اعتباراً من العام القادم سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، موضحاً أن الربط الإلكتروني يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالقامات، وينهى التلاعب في عقود العمل الوهمية.ومن جانبه، أكد الوزير المصري في بيان أمس (الجمعة) استعداده لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الإلكتروني الكامل بين السعودية ومصر في مجال العمل والعمال، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل وإنهاء المعاناة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية.وأكد سعفان أن نجاح تجربة الربط الإلكترونى مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وأنه تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.