نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ندوة «رمضان شهر الدراما» ضمن مبادرة «مجلس إثراء الثقافي». وأثارت الندوة عدة تساؤلات تناولت حشد الأعمال الدرامية في رمضان وصناعة الدراما في ظل المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وأكد الفنان مشعل المطيري أن الدراما الرمضانية دائما ما تكون أسيرة الإعلانات، وطرح الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد تساؤلا: «لماذا ننتظر من الفن أن يربي أبناءنا؟»، وذكر الناقد الفني محمد العباس أن تنوع وجهات النظر والتساؤلات المطروحة من الجمهور أثرت المجلس، وشاركهم فيها الإعلامي علي السعيد.