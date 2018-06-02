طرح المصري شعبان عبدالرحيم أغنية جديدة يسخر فيها من أعداء مصر الذين يهاجمونها من الخارج، ويعملون في قناتي الشرق ومكملين الإخوانيتين في تركيا. وفى مقدمتهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وهشام عبدالله. إذ كتب الشاعر الغنائي إسلام خليل كلمات الأغنية ليكشف مساوئهم، قائلا: شرق مين يا ناصر، وجزيرة مين يا عبيط، بتشتموا مين يا خونة، العالم علينا ما قدرش، إحنا اللي مشينا على المية، وإحنا اللي اصطدنا القرش. وأكمل: ولا تركيا ولا قطر هيهزوا شعرة في مصر، عاملي فيها إعلامي، بأمارة إيه يافرفور. زوبع وهشام عبدالله مش هيفيدوك، يا حويط عشان ده ممثل فاشل والتاني إخواني عبيط. كان ماله هشام عبدالله، نازل شتيمة وقرص، ما كان شغال وقاعد وبيطلع كومبارس، تشتم بلدك ياهشو فعلا مالكش أمان، ده حتى فيلم إيلات طلعت برضه جبان. من يومك وأنت خاين بجد أو تمثيل، مين اللي ينسى خيانتك في مسلسل البخيل.