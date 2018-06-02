تشهد السعودية في عيد الفطر المبارك، سلسلة من الحفلات الغنائية، تحت شعار «العيد في السعودية»، يحييها كبار الفنانين على المستوى العربي والخليجي، وتقام في أربع مدن، هي: الرياض وجدة والدمام وأبها، برعاية هيئة الثقافة السعودية، وضمن الاتفاقية التي أبرمتها مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات لإقامة 100 فعالية.واحتوت روزنامة الحفلات الغنائية عددا كبيرا من المطربين منهم: محمد عبده وراشد الماجد ورابح صقر وعبادي الجوهر ونبيل شعيل ونوال الكويتية وماجد المهندس وأصالة نصري وعبدالله الرويشد وحسين الجسمي ووليد الشامي وفؤاد عبدالواحد وداليا مبارك. فيما كشفت مصادر «عكاظ» أن فنان العرب محمد عبده سيصدح من «مسرح المفتاحة» في أبها، كما سيشارك على مسرح الملك فهد الثقافي في العاصمة (الرياض) في حفلة غنائية يرجح أن يشارك فيها رابح صقر وعبادي الجوهر ونوال الكويتية.وبحسب المصادر، ستشارك نوال الكويتية أيضاً في الحفلات الغنائية بمدينة جدة، التي ستقام بالصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية، ومن المتوقع أن تقام حفلة أخرى لها في العاصمة (الرياض)، ونشرت روتانا عبر صفحتها على «تويتر» إعلانا بمواعيد الحفلات والمطربين المشاركين.