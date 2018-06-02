رفعت حياة الفهد، دعوى قضائية في نيابة الجرائم الإلكترونية ضد طارق العلي، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، به سبّ وإساءات عنصرية ضد سوزان ابنة الفنانة الفهد.وأثار المقطع الصوتي غضب الجمهور، الذي استنكر الألفاظ المسيئة الموجودة في التسجيل، وما ورد فيه من وصف لابنة حياة الفهد بـ«الغبية السوداء». بينما التزم طارق العلي الصمت، وأوعز للمحامية بشرى الهندال برفع شكاوى ضد المسيئين له في مواقع التواصل. وقالت الهندال، بصفتها وكيلة عن العلي: «تم تقديم عدة شكاوى في نيابة الإعلام لكل من أساء لموكلي، وذكر اسمه في حساباته ولفق التهم له».يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافاً فنياً بين (أم سوزان) وطارق العلي، حول نقابة الفنانين ومشاركة طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في الأعمال الدرامية قبل إكمالهم الدراسة، وتم تداوله إعلامياً على نطاق واسع.طارق العليحياة الفهد