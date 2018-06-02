تعكف شركتا آبل ومايكروسوفت على تطوير شاشات برايل لمساعدة فاقدي البصر على استخدام الشاشات عبر أنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة، ما يغنيهم عن الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو متخصصة لهذه الفئة. وأعلنت الشركتان مشروعهما المشترك في منتدى منفذي اليو إس بى غير الهادف للربح، والمعروف اختصارا باسم (USB-IF). ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، سيسهل المعيار الجديد HID على ضعاف البصر استخدام شاشات برايل عبر أنظمة التشغيل المختلفة. وقال مدير برنامج مايكروسوفت جيف بيتي: التطور التكنولوجي خلق فرصة لذوي الإعاقات، فالمعيار الجديد لشاشات برايل سيقلص البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيصبحون مفيدين للمجتمع.