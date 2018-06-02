حالتا وفاة بفيروس نيباه المميت، الذي يسبب تلفا في الدماغ تم التأكد منهما في ولاية كيرالا بجنوب الهند، حسبما أوضحت مسؤولة الصحة في منطقة كوريكود في.جايشيري لوكالة «رويترز»، ما يرفع عدد الضحايا المؤكدة إلى 17، مات منهم 15. ولم تُكتشف إصابات مؤكدة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من انتشار المرض. فيما قال «إيه. موهانداس» مسؤول في مجال تربية الحيوانات، إن عينات مأخوذة من خفافيش في منطقة كوريكود، التي يعتقد أنها بؤرة العدوى، أُرسلت إلى المعهد الوطني لأمراض الحيوانات في بوبال بولاية ماديا براديش، في وقت يواصل فيه المسؤولون محاولات تتبع مصدر تفشي الفيروس. المفاجئ أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها لا تملك لقاحا للفيروس الذي ينتشر عن طريق سوائل الجسم، ويسبب التهاباً في المخ. والعلاج المعتاد للمصابين هو تقديم الرعاية الداعمة فقط.