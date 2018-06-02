هبطت طائرة ركاب أمريكية اضطراريا أمس، خلال رحلة داخلية، إثر إصابة قائدها بنوبة اختناق. وكانت في طريقها من كنتاكي إلى بونتا غوردا بفلوريدا، وفور تعرض الطيار لطارئ صحي تقرر تحويل مسارها وهبوطها اضطراريا في مطار غاينسفيل. وأبانت صور نشرتها خدمات الإطفاء سيارات الإسعاف تحيط بطائرة الإيرباص A320، لدى هبوطها. فيما قدمت خدمات الإسعاف الأولية للطيار على الطائرة قبل نقله للمستشفى. ونقلا عن موقع «فوكس نيوز» قدمت الشركة الناقلة وجبة الغداء إلى 155 راكبا كانوا على متن الطائرة. وواصلت الرحلة مسارها بطاقم جديد ألحق بالطائرة التابعة لإحدى أكبر شركات طيران في الولايات المتحدة.