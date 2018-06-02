هذا الخبر لن يسعد عشاق الوجبات السريعة، خصوصا أن دراسة حديثة تحذر مدمني هذه الوجبات وغيرها من المنتجات الغنية بالدهون من تفاقم آلام والتهابات المفاصل. وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها «ديلي ميل» البريطانية أن البكتيريا التي تتجمع في القناة الهضمية بسبب تناول هذه الأطعمة، هي السبب وراء التهاب المفاصل المؤلم، خصوصا لدى أصحاب الوزن الزائد. ولطالما افترضت دراسات سابقة أن الوزن الزائد للجسم هو سبب التهاب المفاصل، إلا أن هذه الدراسة وجدت أن موازنة جراثيم القناة الهضمية مع الاستعانة بالبكتيريا النافعة «بروبايوتيك» قضت على مشكلة التهاب المفاصل مع الاحتفاظ بالوزن. وأكد الباحث الدكتور إيريك شوت المشرف على الدراسة أنه لا توجد علاجات يمكن أن تبطئ تفاقم التهاب المفاصل، لكن هذه الدراسة تمهد الطريق لتطوير علاجات تستهدف تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي بدورها تعالج المرض.